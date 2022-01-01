Κατάλογος Εταιρειών
Toyota USA
Toyota USA Μισθοί

Το εύρος μισθών της Toyota USA κυμαίνεται από $76,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος στο χαμηλότερο άκρο έως $194,000 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Toyota USA. Τελευταία ενημέρωση: 8/20/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
14 $104K
15 $134K
16 $154K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός Δεδομένων

Επιστήμονας Δεδομένων
15 $161K
16 $133K
Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $96K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $100K
Διαχειριστής Έργου
Median $115K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $137K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $194K
Χημικός Μηχανικός
$102K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$79.6K
Αναλυτής Δεδομένων
$131K
Οικονομικός Αναλυτής
$147K
Ανθρώπινοι Πόροι
$151K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $120K
Διευθυντής Προγράμματος
$106K
Προσλήψεις
$95.5K
Πωλήσεις
$79K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$80.4K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$166K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$76.5K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$106K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Toyota USA is Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού with a yearly total compensation of $194,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Toyota USA is $115,000.

