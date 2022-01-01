Κατάλογος Εταιρειών
TOTVS
TOTVS Μισθοί

Το εύρος μισθών της TOTVS κυμαίνεται από $10,894 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $33,590 για Πωλήσεις στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της TOTVS. Τελευταία ενημέρωση: 8/20/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Μηχανικός Λογισμικού
Median $18.7K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$12.4K
Διευθυντής Προϊόντος
$10.9K

Πωλήσεις
$33.6K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

