Κατάλογος Εταιρειών
Toshiba
Toshiba Μισθοί

Το εύρος μισθών της Toshiba κυμαίνεται από $30,845 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος στο χαμηλότερο άκρο έως $208,035 για Πωλήσεις στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Toshiba. Τελευταία ενημέρωση: 8/20/2025

$160K

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $119K
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$152K
Μηχανικός Υλικού
$43.5K

Μηχανολόγος Μηχανικός
$115K
Διευθυντής Προγράμματος
$136K
Διαχειριστής Έργου
$118K
Πωλήσεις
$208K
Μηχανικός Λογισμικού
$38K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$189K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$30.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Toshiba είναι ο Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $208,035. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Toshiba είναι $118,139.

