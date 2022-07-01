Κατάλογος Εταιρειών
Torc Robotics
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Torc Robotics Μισθοί

Το εύρος μισθών της Torc Robotics κυμαίνεται από $18,814 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Υλικού στο χαμηλότερο άκρο έως $248,352 για Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος-Υδραυλικός Μηχανικός στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Torc Robotics. Τελευταία ενημέρωση: 8/25/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $152K

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Λογισμικού Παραγωγής

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$185K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$51.6K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Αναλυτής Δεδομένων
$174K
Μηχανικός Υλικού
$18.8K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$186K
Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος-Υδραυλικός Μηχανικός
$248K
Διευθυντής Προϊόντος
$237K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$137K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Torc Robotics, οι Χορηγήσεις μετοχών/μετοχικών δικαιωμάτων υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Έχετε ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να αλληλεπιδράσετε με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να λάβετε συμβουλές καριέρας και περισσότερα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Torc Robotics is Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος-Υδραυλικός Μηχανικός at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $248,352. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Torc Robotics is $174,049.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Torc Robotics

Σχετικές Εταιρείες

  • Ridecell
  • Cox Enterprises
  • Relativity
  • Sema4
  • SpyCloud
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι