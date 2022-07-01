Torc Robotics Μισθοί

Το εύρος μισθών της Torc Robotics κυμαίνεται από $18,814 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Υλικού στο χαμηλότερο άκρο έως $248,352 για Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος-Υδραυλικός Μηχανικός στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Torc Robotics. Τελευταία ενημέρωση: 8/25/2025
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Torc Robotics, οι Χορηγήσεις μετοχών/μετοχικών δικαιωμάτων υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:
25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)
25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
