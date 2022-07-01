Torc Robotics Μισθοί

Το εύρος μισθών της Torc Robotics κυμαίνεται από $18,814 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Υλικού στο χαμηλότερο άκρο έως $248,352 για Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος-Υδραυλικός Μηχανικός στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Torc Robotics . Τελευταία ενημέρωση: 8/25/2025