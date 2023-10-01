Tiket.com Μισθοί

Ο μισθός της Tiket.com κυμαίνεται από $10,432 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $26,130 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Tiket.com . Τελευταία ενημέρωση: 10/15/2025