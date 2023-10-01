Κατάλογος Εταιρειών
Tiket.com
Tiket.com Μισθοί

Ο μισθός της Tiket.com κυμαίνεται από $10,432 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $26,130 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Tiket.com. Τελευταία ενημέρωση: 10/15/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $14.4K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $24.1K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$10.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Αναλυτής Δεδομένων
$14.1K
Επιστήμονας Δεδομένων
$26.1K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$10.4K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Tiket.com είναι Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $26,130. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tiket.com είναι $14,215.

