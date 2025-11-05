Κατάλογος Εταιρειών
Tiendamia
Tiendamia Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Costa Rica στην Tiendamia κυμαίνεται από CRC 13.39M έως CRC 19.04M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tiendamia. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CRC 15.17M - CRC 17.27M
Costa Rica
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CRC 13.39MCRC 15.17MCRC 17.27MCRC 19.04M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Tiendamia?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Tiendamia in Costa Rica φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CRC 19,042,330. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tiendamia για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Costa Rica είναι CRC 13,394,181.

Άλλοι Πόροι