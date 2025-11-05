Κατάλογος Εταιρειών
Tidio Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Poland στην Tidio κυμαίνεται από PLN 276K έως PLN 401K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tidio. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

PLN 313K - PLN 364K
Poland
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
PLN 276KPLN 313KPLN 364KPLN 401K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Tidio in Poland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή PLN 400,661. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tidio για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Poland είναι PLN 276,086.

