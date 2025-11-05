Κατάλογος Εταιρειών
Tide
Tide Στελέχωση Προσωπικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Στελέχωση Προσωπικού in Romania στην Tide κυμαίνεται από RON 151K έως RON 211K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tide. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

RON 163K - RON 190K
Romania
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Tide, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Στελέχωση Προσωπικού στην Tide in Romania φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή RON 211,271. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tide για τον ρόλο Στελέχωση Προσωπικού in Romania είναι RON 150,908.

Άλλοι Πόροι