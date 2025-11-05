Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Λειτουργίες Μάρκετινγκ in India στην Tide κυμαίνεται από ₹498K έως ₹693K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tide. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹533K - ₹628K
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹498K₹533K₹628K₹693K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Tide, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Λειτουργίες Μάρκετινγκ στην Tide in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹692,950. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tide για τον ρόλο Λειτουργίες Μάρκετινγκ in India είναι ₹497,502.

