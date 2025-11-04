Κατάλογος Εταιρειών
TIBCO Software
TIBCO Software Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην TIBCO Software κυμαίνεται από MX$443K έως MX$607K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της TIBCO Software. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

MX$480K - MX$570K
Mexico
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
MX$443KMX$480KMX$570KMX$607K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη TIBCO Software?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην TIBCO Software φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή MXMX$11,599,732. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην TIBCO Software για τον ρόλο Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) είναι MXMX$8,472,849.

