TIBCO Software
TIBCO Software Εξυπηρέτηση Πελατών Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Εξυπηρέτηση Πελατών in India στην TIBCO Software κυμαίνεται από ₹855K έως ₹1.25M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της TIBCO Software. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹982K - ₹1.12M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹855K₹982K₹1.12M₹1.25M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη TIBCO Software?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Εξυπηρέτηση Πελατών στην TIBCO Software in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹1,246,012. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην TIBCO Software για τον ρόλο Εξυπηρέτηση Πελατών in India είναι ₹855,313.

