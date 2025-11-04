Κατάλογος Εταιρειών
TIAA
TIAA Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in India στην TIAA ανέρχεται σε ₹1.57M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της TIAA. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέσος Μισθός
company icon
TIAA
Software Engineer
Pune, MH, India
Σύνολο ανά έτος
₹1.57M
Επίπεδο
L7
Βάση
₹1.57M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹0
Έτη στην εταιρεία
4 Έτη
Έτη εμπειρίας
4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη TIAA?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην TIAA in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹3,170,158. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην TIAA για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in India είναι ₹1,570,792.

