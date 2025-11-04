Κατάλογος Εταιρειών
TIAA
  • Μισθοί
  • Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας

  • Όλοι οι Μισθοί Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας

TIAA Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στην TIAA ανέρχεται σε $120K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της TIAA. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέσος Μισθός
company icon
TIAA
Cybersecurity Analyst
Charlotte, NC
Σύνολο ανά έτος
$120K
Επίπεδο
L3
Βάση
$120K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
5 Έτη
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη TIAA?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στην TIAA φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $169,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην TIAA για τον ρόλο Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας είναι $120,000.

Άλλοι Πόροι