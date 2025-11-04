Κατάλογος Εταιρειών
ThyssenKrupp
ThyssenKrupp Μηχανολόγος Μηχανικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανολόγος Μηχανικός in Hungary στην ThyssenKrupp κυμαίνεται από HUF 10.74M έως HUF 15.26M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ThyssenKrupp. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

HUF 12.16M - HUF 13.84M
Hungary
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
HUF 10.74MHUF 12.16MHUF 13.84MHUF 15.26M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ThyssenKrupp?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανολόγος Μηχανικός στην ThyssenKrupp in Hungary φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή HUF 15,264,769. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ThyssenKrupp για τον ρόλο Μηχανολόγος Μηχανικός in Hungary είναι HUF 10,737,083.

Άλλοι Πόροι