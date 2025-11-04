Κατάλογος Εταιρειών
ThyssenKrupp
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
ThyssenKrupp Μηχανικός Υλικών Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Υλικών in Germany στην ThyssenKrupp κυμαίνεται από €72.8K έως €102K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ThyssenKrupp. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€78.8K - €91.7K
Germany
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€72.8K€78.8K€91.7K€102K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Υλικών στην ThyssenKrupp in Germany φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €101,932. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ThyssenKrupp για τον ρόλο Μηχανικός Υλικών in Germany είναι €72,808.

