ThyssenKrupp
ThyssenKrupp Μηχανικός Υλικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Υλικού in Liechtenstein στην ThyssenKrupp κυμαίνεται από CHF 86.1K έως CHF 125K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ThyssenKrupp. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CHF 97.7K - CHF 113K
Liechtenstein
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CHF 86.1KCHF 97.7KCHF 113KCHF 125K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Υλικού στην ThyssenKrupp in Liechtenstein φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CHF 124,994. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ThyssenKrupp για τον ρόλο Μηχανικός Υλικού in Liechtenstein είναι CHF 86,130.

