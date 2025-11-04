Κατάλογος Εταιρειών
Thryve Digital Health
Thryve Digital Health Επιχειρηματικός Αναλυτής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρηματικός Αναλυτής in India στην Thryve Digital Health κυμαίνεται από ₹763K έως ₹1.08M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Thryve Digital Health. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹867K - ₹1.03M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹763K₹867K₹1.03M₹1.08M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Thryve Digital Health?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματικός Αναλυτής στην Thryve Digital Health in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹1,083,376. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Thryve Digital Health για τον ρόλο Επιχειρηματικός Αναλυτής in India είναι ₹763,073.

Άλλοι Πόροι