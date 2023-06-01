ThriveDX Μισθοί

Ο μισθός της ThriveDX κυμαίνεται από $49,750 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Information Technologist (IT) στο χαμηλό άκρο έως $150,596 για έναν Μηχανικός Πωλήσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ThriveDX . Τελευταία ενημέρωση: 10/15/2025