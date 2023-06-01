Κατάλογος Εταιρειών
ThriveDX
ThriveDX Μισθοί

Ο μισθός της ThriveDX κυμαίνεται από $49,750 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Information Technologist (IT) στο χαμηλό άκρο έως $150,596 για έναν Μηχανικός Πωλήσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ThriveDX. Τελευταία ενημέρωση: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
$49.8K
Διαχειριστής Προϊόντος
$89.9K
Μηχανικός Πωλήσεων
$151K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Μηχανικός Λογισμικού
$119K
Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην ThriveDX είναι Μηχανικός Πωλήσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $150,596. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ThriveDX είναι $104,629.

