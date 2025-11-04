Κατάλογος Εταιρειών
Thrive Market
Thrive Market Μάρκετινγκ Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μάρκετινγκ in United States στην Thrive Market κυμαίνεται από $130K έως $184K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Thrive Market. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$147K - $174K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$130K$147K$174K$184K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Thrive Market?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μάρκετινγκ στην Thrive Market in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $184,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Thrive Market για τον ρόλο Μάρκετινγκ in United States είναι $129,600.

