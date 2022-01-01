Κατάλογος Εταιρειών
thredUP
thredUP Μισθοί

Ο μισθός της thredUP κυμαίνεται από $91,728 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $226,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της thredUP. Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025

Επιχειρηματικός Αναλυτής
$134K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$101K
Μάρκετινγκ
Median $115K

Διευθυντής Προϊόντος
$91.7K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $226K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην thredUP είναι Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $226,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην thredUP είναι $115,000.

