thredUP Μισθοί

Ο μισθός της thredUP κυμαίνεται από $91,728 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $226,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της thredUP . Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025