Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρηματική Ανάπτυξη in United Kingdom στην Thredd κυμαίνεται από £161K έως £229K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Thredd. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

£183K - £217K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
£161K£183K£217K£229K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Thredd?

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματική Ανάπτυξη στην Thredd in United Kingdom φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή £228,859. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Thredd για τον ρόλο Επιχειρηματική Ανάπτυξη in United Kingdom είναι £161,196.

