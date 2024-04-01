Thredd Μισθοί

Ο μισθός της Thredd κυμαίνεται από $83,651 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $263,161 για έναν Επιχειρηματική Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Thredd . Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025