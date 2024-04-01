Κατάλογος Εταιρειών
Thredd
Thredd Μισθοί

Ο μισθός της Thredd κυμαίνεται από $83,651 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $263,161 για έναν Επιχειρηματική Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Thredd. Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $95.2K
Επιχειρηματική Ανάπτυξη
$263K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$83.7K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Thredd είναι Επιχειρηματική Ανάπτυξη at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $263,161. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Thredd είναι $95,240.

