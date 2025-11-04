Κατάλογος Εταιρειών
ThreatMark
ThreatMark Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Czech Republic στην ThreatMark κυμαίνεται από CZK 1.27M έως CZK 1.77M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ThreatMark. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CZK 1.38M - CZK 1.67M
Czech Republic
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CZK 1.27MCZK 1.38MCZK 1.67MCZK 1.77M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ThreatMark?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην ThreatMark in Czech Republic φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CZK 1,774,072. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ThreatMark για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Czech Republic είναι CZK 1,269,379.

