Thrasio Μισθοί

Ο μισθός της Thrasio κυμαίνεται από $51,640 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $201,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Thrasio . Τελευταία ενημέρωση: 10/15/2025