Κατάλογος Εταιρειών
Thrasio
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Thrasio Μισθοί

Ο μισθός της Thrasio κυμαίνεται από $51,640 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $201,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Thrasio. Τελευταία ενημέρωση: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Λογισμικού
Median $60K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $180K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$114K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$124K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$130K
Αναλυτής Δεδομένων
$51.6K
Επενδυτικός Τραπεζίτης
$141K
Μάρκετινγκ
$194K
Διαχειριστής Έργων
$122K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$201K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Thrasio είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $201,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Thrasio είναι $130,345.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Thrasio

Σχετικές Εταιρείες

  • Jefferies
  • JUUL Labs
  • Sephora
  • Susquehanna International Group
  • Netlify
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι