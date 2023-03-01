ThousandEyes Μισθοί

Ο μισθός της ThousandEyes κυμαίνεται από $38,997 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιτυχία Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $673,891 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ThousandEyes. Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025
33%
ΕΤΟΣ 1
33%
ΕΤΟΣ 2
34%
ΕΤΟΣ 3
Στην ThousandEyes, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)
33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (11.00% ανά περίοδο)
34% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (11.33% ανά περίοδο)
