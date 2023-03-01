Κατάλογος Εταιρειών
ThousandEyes
ThousandEyes Μισθοί

Ο μισθός της ThousandEyes κυμαίνεται από $38,997 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιτυχία Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $673,891 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ThousandEyes. Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $237K
Επιτυχία Πελατών
$39K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$279K

Διευθυντής Προϊόντος
$412K
Πωλήσεις
$674K
Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

34%

ΕΤΟΣ 3

Στην ThousandEyes, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (11.00% ανά περίοδο)

  • 34% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (11.33% ανά περίοδο)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην ThousandEyes είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $673,891. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ThousandEyes είναι $279,098.

