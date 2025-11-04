Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην ThoughtWorks κυμαίνεται από ₹1.39M ανά year για Consultant έως ₹5.23M ανά year για Lead Consultant. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹2.19M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ThoughtWorks. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
