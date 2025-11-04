Κατάλογος Εταιρειών
ThoughtWorks
ThoughtWorks Διευθυντής Έργων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Έργων in India στην ThoughtWorks κυμαίνεται από ₹4.85M έως ₹6.89M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ThoughtWorks. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹5.49M - ₹6.25M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹4.85M₹5.49M₹6.25M₹6.89M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ThoughtWorks?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Έργων στην ThoughtWorks in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹6,891,964. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ThoughtWorks για τον ρόλο Διευθυντής Έργων in India είναι ₹4,847,738.

