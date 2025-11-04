Κατάλογος Εταιρειών
ThoughtWorks
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Σύμβουλος Διοίκησης

  • Όλοι οι Μισθοί Σύμβουλος Διοίκησης

ThoughtWorks Σύμβουλος Διοίκησης Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Σύμβουλος Διοίκησης in Spain στην ThoughtWorks κυμαίνεται από €73.7K έως €103K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ThoughtWorks. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€78.9K - €93K
Spain
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€73.7K€78.9K€93K€103K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 2 ακόμη Σύμβουλος Διοίκησης υποβολές στην ThoughtWorks για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ThoughtWorks?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Σύμβουλος Διοίκησης προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σύμβουλος Διοίκησης στην ThoughtWorks in Spain φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €102,609. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ThoughtWorks για τον ρόλο Σύμβουλος Διοίκησης in Spain είναι €73,668.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την ThoughtWorks

Σχετικές Εταιρείες

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι