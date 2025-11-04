Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην ThoughtSpot κυμαίνεται από ₹3.42M ανά year για MTS 2 έως ₹11.92M ανά year για Staff Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹5.33M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ThoughtSpot. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
MTS 2
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.81M
₹6.1M
₹2.71M
₹0
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην ThoughtSpot, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
