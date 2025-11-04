Κατάλογος Εταιρειών
ThoughtSpot
  Μισθοί
  Μηχανικός Λογισμικού

  Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

ThoughtSpot Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην ThoughtSpot κυμαίνεται από ₹3.42M ανά year για MTS 2 έως ₹11.92M ανά year για Staff Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹5.33M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ThoughtSpot. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
MTS 2
(Αρχάριο Επίπεδο)
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.81M
₹6.1M
₹2.71M
₹0
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην ThoughtSpot, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην ThoughtSpot in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹11,915,436. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ThoughtSpot για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in India είναι ₹5,145,164.

Σχετικές Εταιρείες

  • Infoblox
  • GridPoint
  • ZOLL Data Systems
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

