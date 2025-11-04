Κατάλογος Εταιρειών
ThoughtSpot
ThoughtSpot Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Προϊόντος in India στην ThoughtSpot ανέρχεται σε ₹6.78M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ThoughtSpot. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέσος Μισθός
ThoughtSpot
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Σύνολο ανά έτος
₹6.78M
Επίπεδο
Senior
Βάση
₹6.78M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹0
Έτη στην εταιρεία
4 Έτη
Έτη εμπειρίας
8 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ThoughtSpot?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην ThoughtSpot, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην ThoughtSpot in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹12,122,679. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ThoughtSpot για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in India είναι ₹7,750,610.

Άλλοι Πόροι