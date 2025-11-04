Κατάλογος Εταιρειών
ThoughtSpot
ThoughtSpot Μάρκετινγκ Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μάρκετινγκ in United States στην ThoughtSpot ανέρχεται σε $148K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ThoughtSpot. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέσος Μισθός
company icon
ThoughtSpot
Product Marketing Manager
Seattle, WA
Σύνολο ανά έτος
$148K
Επίπεδο
Junior
Βάση
$125K
Stock (/yr)
$23K
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
2 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ThoughtSpot?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην ThoughtSpot, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μάρκετινγκ προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μάρκετινγκ στην ThoughtSpot in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $227,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ThoughtSpot για τον ρόλο Μάρκετινγκ in United States είναι $125,000.

