ThoughtSpot Μισθοί

Ο μισθός της ThoughtSpot κυμαίνεται από $12,271 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Στελέχωση Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $326,625 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ThoughtSpot . Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025