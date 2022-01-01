Κατάλογος Εταιρειών
ThoughtSpot
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

ThoughtSpot Μισθοί

Ο μισθός της ThoughtSpot κυμαίνεται από $12,271 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Στελέχωση Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $326,625 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ThoughtSpot. Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Λογισμικού
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Μάρκετινγκ
Median $148K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
$213K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Εταιρική Ανάπτυξη
$159K
Επιστήμονας Δεδομένων
$133K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$49.8K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$30.9K
Διευθυντής Προϊόντος
$110K
Στελέχωση Προσωπικού
$12.3K
Πωλήσεις
$327K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$107K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$152K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην ThoughtSpot, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να έρθετε σε επαφή με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να πάρετε συμβουλές καριέρας και πολλά άλλα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην ThoughtSpot είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $326,625. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ThoughtSpot είναι $108,845.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την ThoughtSpot

Σχετικές Εταιρείες

  • Infoblox
  • GridPoint
  • ZOLL Data Systems
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι