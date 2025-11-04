Thought Machine Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί

Η αποζημίωση Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων in United Kingdom στην Thought Machine κυμαίνεται από £77.8K ανά year για IC2 έως £140K ανά year για IC3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United Kingdom ανέρχεται σε £122K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Thought Machine. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους IC1 Technical Program Manager £ -- £ -- £ -- £ -- IC2 £77.8K £67.7K £0 £10K IC3 Senior Technical Program Manager £140K £122K £12.3K £5K IC4 Principal Technical Program Manager £ -- £ -- £ -- £ --

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Thought Machine, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Thought Machine ?

