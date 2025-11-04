Κατάλογος Εταιρειών
Thought Machine
Η μέση συνολική αποζημίωση Στελέχωση Προσωπικού in United Kingdom στην Thought Machine κυμαίνεται από £56.6K έως £77.2K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Thought Machine. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

£60.6K - £73.2K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
£56.6K£60.6K£73.2K£77.2K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Thought Machine, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Στελέχωση Προσωπικού στην Thought Machine in United Kingdom φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή £77,194. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Thought Machine για τον ρόλο Στελέχωση Προσωπικού in United Kingdom είναι £56,565.

Άλλοι Πόροι