Thought Machine Μισθοί

Ο μισθός της Thought Machine κυμαίνεται από $77,555 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $237,936 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Thought Machine . Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025