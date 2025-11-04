Κατάλογος Εταιρειών
Thorogood
Thorogood Αναλυτής Δεδομένων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Αναλυτής Δεδομένων in India στην Thorogood ανέρχεται σε ₹1.2M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Thorogood. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέσος Μισθός
Thorogood
Data Analyst
Bengaluru, KA, India
Σύνολο ανά έτος
₹1.2M
Επίπεδο
L1
Βάση
₹946K
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹249K
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
2 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Thorogood?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Δεδομένων στην Thorogood in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹1,659,327. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Thorogood για τον ρόλο Αναλυτής Δεδομένων in India είναι ₹1,180,811.

