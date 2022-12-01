Κατάλογος Εταιρειών
Thorogood
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Thorogood Μισθοί

Ο μισθός της Thorogood κυμαίνεται από $13,801 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $51,646 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Thorogood. Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Αναλυτής Δεδομένων
Median $13.8K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $38.3K
Επιστήμονας Δεδομένων
$51.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$38.4K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Thorogood είναι Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $51,646. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Thorogood είναι $38,371.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Thorogood

Σχετικές Εταιρείες

  • Uber
  • Airbnb
  • Amazon
  • Apple
  • Pinterest
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι