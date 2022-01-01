Thomson Reuters Μισθοί

Ο μισθός της Thomson Reuters κυμαίνεται από $6,509 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $385,000 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Thomson Reuters . Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025