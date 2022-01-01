Thomson Reuters Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Thomson Reuters κυμαίνεται από $6,509 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $385,000 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Thomson Reuters. Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025

Μηχανικός Λογισμικού
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διαχειριστής Προϊόντος
Product Manager $102K
Director $169K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $90.3K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $87.1K
Πωλήσεις
Median $385K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $233K
Ερευνητής UX
Median $63.7K
Ανθρώπινοι Πόροι
Median $372K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$159K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$24.6K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$122K
Αρχηγός Επιτελείου
$164K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$6.5K
Αναλυτής Δεδομένων
$17.4K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$127K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$7.5K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$16.8K
Νομικός
$118K
Σύμβουλος Διοίκησης
$96.7K
Μάρκετινγκ
$76.4K
Διαχειριστής Έργων
$124K
Μηχανικός Πωλήσεων
$112K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$122K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$122K
Τεχνικός Συγγραφέας
$17.5K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Thomson Reuters είναι Πωλήσεις με ετήσια συνολική αμοιβή $385,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Thomson Reuters είναι $96,714.

