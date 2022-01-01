Κατάλογος Εταιρειών
Thinkific
Thinkific Μισθοί

Ο μισθός της Thinkific κυμαίνεται από $66,637 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Στελέχωση Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $150,565 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Thinkific. Τελευταία ενημέρωση: 11/15/2025

Διευθυντής Προϊόντος
Median $103K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $108K

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Επιχειρηματικός Αναλυτής
$108K

Εξυπηρέτηση Πελατών
$75.4K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$73K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$139K
Στελέχωση Προσωπικού
$66.6K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$151K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Thinkific, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Thinkific είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $150,565. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Thinkific είναι $105,321.

