THINK Surgical
THINK Surgical Μισθοί

Ο μισθός της THINK Surgical κυμαίνεται από $71,244 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Βιοϊατρικός Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $165,825 για έναν Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της THINK Surgical. Τελευταία ενημέρωση: 11/15/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $163K
Βιοϊατρικός Μηχανικός
$71.2K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$159K

Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$166K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην THINK Surgical είναι Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $165,825. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην THINK Surgical είναι $160,683.

