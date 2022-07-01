Think Company Μισθοί

Ο μισθός της Think Company κυμαίνεται από $89,445 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $127,400 για έναν Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Think Company . Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025