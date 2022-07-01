Κατάλογος Εταιρειών
Think Company
Think Company Μισθοί

Ο μισθός της Think Company κυμαίνεται από $89,445 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $127,400 για έναν Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Think Company. Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025

Σχεδιαστής Προϊόντος
$89.4K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$127K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Think Company είναι Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $127,400. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Think Company είναι $108,423.

