The University of Sydney
The University of Sydney Μισθοί

Ο μισθός της The University of Sydney κυμαίνεται από $65,826 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στο χαμηλό άκρο έως $100,496 για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της The University of Sydney. Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $69.7K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $76.6K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$65.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην The University of Sydney είναι Επιχειρησιακός Αναλυτής at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $100,496. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην The University of Sydney είναι $73,145.

Άλλοι Πόροι