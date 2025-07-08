The Stepstone Group Μισθοί

Ο μισθός της The Stepstone Group κυμαίνεται από $52,462 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $184,677 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της The Stepstone Group . Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025