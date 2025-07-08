Κατάλογος Εταιρειών
The Stepstone Group
The Stepstone Group Μισθοί

Ο μισθός της The Stepstone Group κυμαίνεται από $52,462 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $184,677 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της The Stepstone Group. Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025

$160K

Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$185K
Επιστήμονας Δεδομένων
$94.4K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Διαχειριστής Προϊόντος
$101K
Πωλήσεις
$52.5K
Μηχανικός Λογισμικού
$109K
Συχνές Ερωτήσεις

Den højest betalte rolle rapporteret hos The Stepstone Group er Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $184,677. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos The Stepstone Group er $103,850.

Άλλοι Πόροι