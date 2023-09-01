The ODP Corporation Μισθοί

Ο μισθός της The ODP Corporation κυμαίνεται από $139,300 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $190,950 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της The ODP Corporation . Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025