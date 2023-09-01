Κατάλογος Εταιρειών
The ODP Corporation
The ODP Corporation Μισθοί

Ο μισθός της The ODP Corporation κυμαίνεται από $139,300 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $190,950 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της The ODP Corporation. Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $171K
Πωλήσεις
$139K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$191K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην The ODP Corporation είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $190,950. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην The ODP Corporation είναι $171,000.

Άλλοι Πόροι