The Economist Μισθοί

Ο μισθός της The Economist κυμαίνεται από $47,509 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $186,961 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της The Economist . Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025