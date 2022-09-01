Κατάλογος Εταιρειών
The Container Store
The Container Store Μισθοί

Ο μισθός της The Container Store κυμαίνεται από $50,250 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $108,780 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της The Container Store. Τελευταία ενημέρωση: 10/19/2025

Εξυπηρέτηση Πελατών
$50.3K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$71.7K
Διαχειριστής Προϊόντος
$91.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Μηχανικός Λογισμικού
$109K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην The Container Store είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $108,780. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην The Container Store είναι $81,597.

