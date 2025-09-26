Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Σύμβουλος Διοίκησης in United States στην The Concord Group κυμαίνεται από $66.4K έως $94.3K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της The Concord Group. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$75.4K - $89.4K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$66.4K$75.4K$89.4K$94.3K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη The Concord Group?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σύμβουλος Διοίκησης στην The Concord Group in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $94,300. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην The Concord Group για τον ρόλο Σύμβουλος Διοίκησης in United States είναι $66,420.

