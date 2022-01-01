The Clorox Company Μισθοί

Ο μισθός της The Clorox Company κυμαίνεται από $109,450 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $236,640 για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της The Clorox Company . Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025