The Clorox Company
The Clorox Company Μισθοί

Ο μισθός της The Clorox Company κυμαίνεται από $109,450 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $236,640 για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της The Clorox Company. Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $121K
Λογιστής
$109K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$161K

Εξυπηρέτηση Πελατών
$117K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$172K
Ανθρώπινοι Πόροι
$237K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$131K
Πωλήσεις
Median $165K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $190K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$130K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην The Clorox Company, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην The Clorox Company είναι Ανθρώπινοι Πόροι at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $236,640. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην The Clorox Company είναι $146,265.

