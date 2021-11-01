Κατάλογος Εταιρειών
The Boring Company
The Boring Company Μισθοί

Ο μισθός της The Boring Company κυμαίνεται από $89,550 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $230,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της The Boring Company. Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $230K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $90K
Επιστήμονας Δεδομένων
$149K

Μηχανικός Υλικού
$143K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$89.6K
Διαχειριστής Έργων
$154K
Προσελκυστής Προσωπικού
$119K
Συχνές Ερωτήσεις

