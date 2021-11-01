The Boring Company Μισθοί

Ο μισθός της The Boring Company κυμαίνεται από $89,550 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $230,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της The Boring Company . Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025