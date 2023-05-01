TG-17 Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της TG-17 είναι $248,750 για έναν Μηχανικός Λογισμικού . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της TG-17 . Τελευταία ενημέρωση: 12/1/2025